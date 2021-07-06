الإمارات ومونتنيغرو تبحثان تعزيز التعاون التجاري

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية مونتنيغرو، مشيراً إلى أن البلدين يربطهما شراكة مميزة تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية.

جاء ذلك خلال اجتماع معالي ثاني الزيودي مع ياكوف ميلاتوفيشن وزير التنمية الاقتصادية بالجبل الأسود «مونتنيغرو»، في مقر الوزارة في دبي، حيث اتفقا على توثيق أواصر التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مونتنيغرو، في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والنقل وريادة الأعمال والشركات الناشئة والابتكار والعلوم والصناعات الإبداعية والمعدنية وقطاع السياحة، فيما قررا تأسيس مجلس أعمال مشترك بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على الرغبة المتبادلة لتعميق سبل التعاون التجاري ووسائل تنويع العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام. وأكدا أهمية مواصلة تبادل الزيارات للوفود الحكومية والتجارية وخلق المزيد من الفرص للأعمال والاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص من الجانبين على توسيع حجم الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات في مجموعة من المجالات ذات المنفعة المتبادلة من أبرزها البحوث العلمية والابتكار، وريادة الأعمال والشركات الناشئة والصناعات الإبداعية.

واستعرض معالي ثاني الزيودي أبرز مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين، حيث سجلت إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين في عام 2019 نمواً بنسبة 43.8% مقارنة بعام 2018، في حين سجلت الصادرات من دولة الإمارات إلى مونتنيغرو خلال العام نفسه نمواً بنسبة 110%، فيما بلغ حجم التبادل التجاري خلال 2020 ما يزيد عن 31.3 مليون دولار، وتمثل أبرز سلع التبادل التجاري بين البلدين المواد الغذائية والصناعات المعدنية، مشيراً معاليه إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول خليجياً لمونتنيغرو، بنسبة مساهمة تتجاوز 95%، كما تستحوذ على المرتبة الثالثة عربياً بعد مصر والمغرب.

وأوضح معاليه أن الاجتماع انتهى إلى وضع آليات واضحة لخدمة جهود التنمية في كلا البلدين وبناء القدرات في القطاعات ذات الأولوية، ودفع التبادلات التجارية والاستثمارية إلى مستويات تترجم الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان، مشيراً إلى أهمية مشاركة جمهورية مونتنيغرو في إكسبو 2020 في دبي لتمهيد الطريق لتعاون أوثق بين القطاعين الخاص في كلا البلدين.

ومن جانبه، أكد معالي ياكوف ميلاتوفيشن وزير التنمية الاقتصادية بالجبل الأسود «مونتنيغرو»، على قوة علاقات التعاون بين البلدين، وتطلع بلاده إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير التعاون المثمر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، معرباً عن إعجابه بالنموذج الاقتصادي الإماراتي الناجح والمتطور وما حققته من إنجازات، والذي وضع دولة الإمارات في مصاف الدول الرائدة على المستويات كافة.