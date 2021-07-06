«موديز» تؤكد تصنيفها للعراق عند «Caa1»

بغداد (رويترز) - أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية للعراق عند Caa1 وأبقت على نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن تأكيد التصنيف يعكس التحديات الائتمانية التي يطرحها اعتماد العراق الكبير بشكل استثنائي، اقتصاديا وماليا، على النفط.

وأضافت أن النظرة المستقبلية المستقرة للعراق توازن بين عدد من المحركات الإيجابية والسلبية المحتملة، وأن التقدم في التنوع الاقتصادي لا يزال بطيئا ويعرقله ضعف بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في العراق.

وقالت إن الفساد المستشري هو التحدي المؤسسي الأكبر الذي يواجهه العراق، مضيفة أن مخاطر الاستقرار السياسي المتزايدة يهدد بمواصلة إبطاء التقدم في الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية.

