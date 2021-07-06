معنويات المستثمرين في ألمانيا تنخفض

برلين (رويترز) - أظهر مسح نشر اليوم الثلاثاء أن معنويات المستثمرين في ألمانيا انخفضت بأكثر من المتوقع في يوليو لكنها ما زالت عند مستوى مرتفع جدا، في حين زادت التوقعات لتعاف اقتصادي قوي.

وقال معهد (زد إي دبليو) للبحوث الاقتصادية إن مؤشره لمعنويات المستثمرين هبط إلى 63.3 نقطة من 79.8 في يونيو نقطة. وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز قد توقع أن ينخفض المؤشر إلى 75.2 نقطة.

لكن مقياسا آخر للمعهد للأوضاع الاقتصادية الحالية قفز إلى 21.9 نقطة في يوليو من -9.1 نقطة في الشهر السابق، متحركا إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى في عامين ومتجاوزا بسهولة متوسط التوقعات البالغ 5 نقاط.

وقال خبير اقتصادي بالمعهد إن خبراء الأسواق المالية توقعوا أن يكون الوضع الاقتصادي في مجمله إيجابيا على نحو استثنائي في الأشهر الستة المقبلة.

