مستوى قياسي مرتفع لـ«ستاندرد آند بورز 500»

نيويورك (رويترز) - فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في بورصة وول ستريت مرتفعا عند مستوى غير مسبوق اليوم الثلاثاء، مدعوما بأسهم شركات التكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الضخمة، في حين أضرت حملة تنظيمية في بكين بأسهم العديد من الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 3.8 نقطة بما يعادل 0.01 بالمئة إلى 34790.16 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا 4.1 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 4356.46 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 22.2 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 14661.548 نقطة.