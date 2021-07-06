مؤشر ثقة المستهلك بدبي يصل إلى هذا المستوى

دبي (الاتحاد) أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن مؤشر ثقة المستهلك في الإمارة حقق ارتفاعاً خلال الربع الثاني من 2021 إلى أعلى مستوى له منذ إطلاقه في عام 2011، حيث سجل 151 نقطة خلال الربع الثاني من 2021، مقارنةً بـ 125 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي و145 نقطة من الربع الأول لعام 2021.

وكشف محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن المؤشر شهد ارتفاعاً بشأن تصورات المستهلكين حول فرص الحصول على وظيفة، حيث أبدى 75% من المستهلكين تفاؤلهم مقارنةً بنسبة بنفس الفترة من عام 2020. كما ارتفع تفاؤل المستهلكين حول فرص الحصول على وظيفة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، حيث أبدى 91% منهم تفاؤلهم مقارنةً بـ 75% لنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت أكثر الفئة العمرية من 40-49 سنة الأكثر تفاؤلاً بالحصول على وظيفة بنسبة 81%. وأضاف لوتاه أن المؤشر شهد ارتفاعاً بشأن تحسن الظروف المادية الشخصية للمستهلكين في الوقت الحالي، حيث أبدى 81% من المستهلكين تفاؤلهم مقارنةً بـ 57% لنفس الفترة من 2020، كما ارتفع تفاؤل المستهلكين بخصوص الظروف المادية الشخصية خلال الأشهر ال12 المقبلة، حيث أبدى 85% من المستهلكين تفاؤلهم مقارنةً بـ 73% لنفس الفترة من العام الماضي. و أوضح المؤشر تفاؤل 84% من المستهلكين تجاه الوضع الاقتصادي خلال الربع الثاني من 2021 مقارنةً بـ 77% في الربع الأول من العام ذاته وذلك بسبب انتعاش عدد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها السياحة والحركة التجارية وزيادة الإعلانات.

ويشعر 88% من المستهلكين بأن الوقت مناسب لشراء الأشياء التي يحتاجونها ويرغبون بشرائها مقارنةً بـ51% لنفس الفترة من عام 2020 في حين وجد 93% من الإناث بأن الوقت مناسب لشراء احتياجاتهم. أما بالنسبة لإنفاق النقود الزائدة عن الحاجات الأساسية، أوضح المؤشر بأن 49% من المستهلكين سينفقون على الاجازات و38% على الترفيه خارج المنزل وشراء الملابس الجديدة و33% سيدخرون المبالغ الإضافية.

يعكس مؤشر ثقة المستهلك التي تقوم به اقتصادية دبي انطباع المستهلكين تجاه الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، بالإضافة إلى النوايا والتوقعات المستقبلية لعمليات الشراء والادخار، وتصوراتهم حول فرص الحصول على وظيفة والظروف المادية الشخصية، حيث تساعد هذه الدراسات في تطوير السياسات المتعلقة بحماية المستهلك بالإضافة إلى توضيح هذه الانطباعات للقطاع الخاص ليقوموا بتحليل الوضع وتطوير سياساتهم التسويقية.