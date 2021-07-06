«خليفة للامتياز» تعلن إطلاق فعاليات دورتها العشرين

سيد الحجار (أبوظبي) أعلنت جائزة الشيخ خليفة للامتياز، إطلاق فعاليات الدورة العشرين للجائزة (2021 -2022)، والتي تقام فعالياتها المختلفة افتراضياً، مع استحداث فئة جديدة للتكريم في هذا العام وهي «فئة النخبة المتميزة».

وقال سعيد عبدالجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا، خلال مؤتمر صحفي عقده مكتب الجائزة التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مقر الغرفة اليوم الثلاثاء: إن استحداث فئة «النخبة المتميزة»، يتيح الفرصة لاستيعاب ومشاركة شركات ومؤسسات محلية ودولية ذات سمعة دولية وإنجازات متفردة، حققت من خلالها الفوز بجوائز محلية وإقليمية ودولية معروفة وذات مصداقية عالية، لتعزز المستوى الأفضل في فئتها، وفي جميع جوانب عملياتها وممارساتها.

حضر المؤتمر الدكتور محمد سالم الظاهري، وراشد البلوشي، ومحمد هلال المهيري أعضاء اللجنة العليا للجائزة، والبروفيسور هادي التيجاني منسق عام الجائزة.

تحولات ديناميكية

وقال الفهيم إن الدورة التاسعة عشرة من الجائزة، كانت استثنائية بكل المقاييس، حيث أطلقت خلال فترة اجتياح جائحة كورونا العالم، وخلال ما أحدثته الأزمة من تحولات ديناميكية في أنماط الحياة المتعارف عليها، وفرضت على ضوء ذلك العديد من الإجراءات الصحية والاجتماعية للحفاظ علي حياة الناس.

وأضاف: قامت اللجنة العليا للجائزة مدعومة بمكتب الجائزة والإدارات المتخصصة في غرفة أبوظبي، بالاستجابة السريعة للتحول الرقمي، وطرح جميع فعاليات الجائزة من ندوات تعريفية وورش عمل ودورات تدريبية من خلال التقنية الافتراضية، مشيراً إلى أن الإقبال كان كبيراً من قبل المؤسسات والمنشآت المشاركة من داخل وخارج الدولة.

مفهوم التميز

وقال الفهيم: تستمر الدورة الجديدة لعام 2021 – 2022، في تقديم فعالياتها بنظام التواصل عن بعد حتى إشعار آخر، حيث تسعى الجائزة إلى تطوير إطار عام للتميز يتم من خلاله إعادة تعريف مفهوم التميز، من خلال الفهم المتجدد والمرتبط بأهمية الاستمرار في تقديم الخدمات والمنتجات بالكفاءة الأعلى والتكلفة الأقل وإزالة الهدر المؤسسي، موضحاً بأن آخر موعد للتسجيل في الجائزة هو 31 أكتوبر 2021، في حين سيكون آخر موعد لتسليم الوثائق هو 30 نوفمبر 2021، وسوف تبدأ لمراحل التقييم والزيارات الميدانية في الفترة من ديسمبر 2021 وحتى يناير 2022.

وشدد الفيهم في كلمته على أن جائزة الشيخ خليفة للامتياز لا تعتبر إطاراً تنافسياً ضيقاً يفوز به البعض ليخسره الآخرون، ولكنها في المقابل برنامج متكامل يسعى لإعطاء جميع المشاركين صورة واضحة ومضيئة لهم في مرآة التميز يتعرفوا من خلال النظر فيها على حقائق مؤسساتهم ومنشآتهم، وتحديداً معرفة أين هي نقاط القوة لديهم، حتى يتم العمل على تعزيزها وكذلك أين هي فرص التحسين والتطوير حتى يتم التركيز عليها وتحويلها إلى مبادرات تطويرية ومشاريع يتم من خلالها إحداث التحول المطلوب.

وأكد رئيس اللجنة العليا، أن الجائزة في دورتها العشرين، حققت طفرات هائلة في انتشارها أفقياً لتشمل مؤسسات الدولة، وكذلك الشركات والمؤسسات الإقليمية المهتمة في دول مجلس التعاون، موضحاً أن من المعلوم في فقه التميز المؤسسي بالضرورة، أن الأهداف الإستراتيجية لبرامج التميز تتمثل في ثلاثة محاور، هي تنمية وتطوير العاملين مهارةً ومعرفةً وسلوكاً، وتطوير نظم وبرامج العمل رفعاً للكفاءة وتعميق الفعالية، وتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية.

وأشار إلى أنه تم إخضاع المقيمين من مواطنين ومقيمين لدورات تدريبية مكثفة على أيدي خبراء عالميين شارك فيها أكثر من 220 مقيماً نصفهم من مواطني دولة الإمارات، موضحاً أن التشكيل النهائي للهيئة العليا للتحكيم جاء شاملاً لأهم المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية.

برنامج تطويري متكامل

من جانبه، أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي وعضو اللجنة العليا للجائزة، أن جائزة الشيخ خليفة للامتياز لا تزال تمضي بخطى واثقة وثابتة، لتكمل نجاحاتها بكونها منصة علمية رصينة، وبرنامجاً تطويرياً متكاملاً للتنمية البشرية والمؤسسية، تعمل على نقل أفضل الممارسات العالمية في المجالات التنموية المختلفة، كما أصبحت محور ارتكاز ونقطة جاذبة للمؤسسات المحلية بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً، إضافةً للمؤسسات الإقليمية المتميزة بدول مجلس التعاون الشقيقة والشرق الأوسط بصورة عامة.

وأشار إلى أن الجائزة تعد إحدى أهم مبادرات غرفة أبوظبي، التي أطلقت منذ 20 عاماً، اتساقاً مع رؤية القيادة الرشيدة بأهمية الاهتمام بالتنمية البشرية، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الأعمال المحلي بشكل خاص، وتطوير أدائه المؤسسي.