«غرفة دبي» و«جوجل» تطلقان منصة رقمية لدعم الشركات

دبي (الاتحاد) - أطلقت غرفة دبي، بالتعاون مع «جوجل»، منصة رقمية متطورة تحت مسمى «إدارة حضور الشركات على الإنترنت»، ضمن الجهود المستمرة لتوفير حلول رقمية مبتكرة لمساعدة الشركات في دولة الإمارات على إدارة سمعة علامتها الرقمية، وتحسين ظهورها وتواجدها على شبكة الإنترنت وجذب متعاملين جدد.

جاء إطلاق المنصة خلال ندوة افتراضية نظمتها اليوم غرفة دبي، بالتعاون مع جوجل تحت عنوان «تعزيز التواجد الإلكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة»، وحضرها ممثلو شركات القطاع الخاص في إمارة دبي من أعضاء الغرفة. وتتألف منصة «إدارة حضور الشركات على الإنترنت» من لوحة متطورة من الحلول الرقمية التي تواكب أحدث تقنيات التواجد الرقمي للشركات والأعمال لتنمية النشاط التجاري، وتوفر مجموعة من المزايا الرقمية التي تتلاءم مع متطلبات التسويق الحديث في الفضاء الرقمي.

وتأتي هذه المبادرة تعزيزاً للشراكة بين غرفة دبي وجوجل، وامتداداً لبرنامج «انطلق بقوة مع جوجل» الهادف إلى تعزيز التحول الرقمي وتسريع الانتعاش الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، أن المنصة الرقمية تعتبر أداة موثوقة متعددة الاستخدامات تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة حضورها على الإنترنت وسمعتها وأنشطتها التجارية من خلال منصة واحدة، حيث تم تصميمها وفقاً لاحتياجات الأعمال المحلية لمساعدتهم على الوصول بسهولة إلى فئات جديدة من المتعاملين وتلبية احتياجاتهم، كما أنها تدعم جهود الغرفة المستمرة لتسريع التحول الرقمي للأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي في إمارة دبي وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.

وبدوره، قال لينو كاتاروزي، مدير عام شركة Google في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لقد كشفت الجائحة الدور الأساسي الذي تؤديه الأدوات الرقمية في تمكين الأنشطة التجارية من مواجهة مختلف التحديات.