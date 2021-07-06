البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ينضمان لـ«غاز شرق المتوسط»

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة البترول المصرية في بيان اليوم الثلاثاء إن أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط وافقوا على انضمام البنك الدولي والاتحاد الأوروبي للمنتدى بصفة مراقب.

وذكر البيان الصادر بعد الاجتماع الوزاري الخامس للمنتدى الذي عُقد عن بعد إن الأعضاء وافقوا «بالإجماع ورحبوا بطلب البنك الدولي والاتحاد الأوروبي على الانضمام للمنتدى بصفة مراقب».