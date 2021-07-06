إدراج سندات بملياري دولار في «سوق أبوظبي»

أبوظبي (وام) أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة ملياري دولار في السوق، اعتبارا من 5 يوليو الجاري. وأوضح السوق في تعميم أصدره اليوم ونشره على الموقع الإلكتروني أن السندات تم إدراجها من فئة واحدة وفق أحكام التسعير المحددة والمرفقة بتعميم الإدراج.

يأتي إدراج برنامج السندات الصادرة عن إمارة أبوظبي في السوق استنادا إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لسنة 2014 بشأن نظام السندات و أحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق ابوظبي للأوراق المالية. ووزع السوق التعميم الذي أصدره بشأن هذا الادراج على جميع إداراته والوسطاء المعتمدين لديه مطالبا الجميع بتنفيذ القرار كل حسب اختصاصه.