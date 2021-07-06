«دبي للسلع» يستقطب 1230 شركة جديدة

دبي (الاتحاد) استقبل مركز دبي للسلع المتعددة 1230 شركة جديدة في النصف الأول من عام 2021، وهو أفضل أداء نصف سنوي منذ عام 2013. ويشكل ذلك استمراراً للأداء القياسي لمركز دبي للسلع المتعددة في عام 2020، والذي انضمت فيه 2025 شركة جديدة إلى منطقة الأعمال مدعومة بحزم الحوافز التي قدمها مركز دبي للسلع المتعددة خلال الجائحة العالمية. وفي شهر يونيو 2021 وحده، استقبل مركز دبي للسلع المتعددة 220 شركة جديدة في منطقته الحرة ومنطقته التجارية وهو أفضل أداء يتحقق في شهر يونيو منذ تأسيس المركز. كما شهد الربع الأول من عام 2021 أفضل أداء لمركز دبي للسلع المتعددة منذ سبع سنوات.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي، مركز دبي للسلع المتعددة: «أداء مركز دبي للسلع المتعددة مبني على قوة المثابرة والطموح والابتكار. لقد نجحنا في نقل الأداء القياسي في عام 2020 إلى عام 2021، مع تحقيق مجموعة أخرى من الإنجازات القوية للغاية في جميع مرتكزاتنا».

وأضاف: «النصف الثاني من العام سيكون واعداً أكثر، حيث نتوقع أن نصل إلى 20 ألف شركة عضو بحلول نهاية العام، وهو هدف أثق في أننا سنحققه. وبينما تستعد إمارة دبي لاستقبال العالم في إكسبو 2020 دبي وتتطلع دولتنا للاحتفال باليوبيل الذهبي لها، يحمل المستقبل العديد من الفرص للنمو».