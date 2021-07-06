«الإمارات للتنمية» يدرج سندات في «ناسداك دبي»

دبي (الاتحاد) قرع أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي اليوم احتفالاً بإدراج سندات بقيمة 750 مليون دولار، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لـناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، علاوة على عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "إن النجاح الكبير الذي حققه طرح السندات البالغة قيمتها 750 مليون دولار والتي حظيت باكتتاب فاق بأربع مرات قيمة الإصدار، يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين باستراتيجية مصرف الإمارات للتنمية الداعمة لخطط التنويع الاقتصادي في الدولة. سنستخدم التمويل الذي وفرته السندات لدعم الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي بدولة الإمارات بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة".

وأضاف النقبي: "نشكر ناسداك دبي على ما وفرته لنا من جدوى اقتصادية عالمية وبيئة إدراج قانونية ممتازة كان لهما الدور الكبير في نجاح عملية إصدار السندات." وقد شهد الإصدار، الذي يستحق بعد خمس سنوات، إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث مثل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط 34%، و36% من أوروبا و28% من الأسواق الآسيوية و2% من السوق الخارجية الأميركية.

ومن جهته، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: "إننا سعداء بتسارع وتيرة الإصدار والإدراج في ناسداك دبي، البورصة الدولية للمنطقة. وبطبيعة الحال، فإن تلك الصفقات، بما في ذلك سندات مصرف الإمارات للتنمية، أحد أبرز المؤسسات المالية في الدولة، تُقدم خير دليل على الثقة الكبيرة في بيئة الإدراج المتطورة في البورصة بما يلبي متطلبات المؤسسات الرائدة المُصدرة للسندات والمستثمرين على حد سواء. وعلاوة على ذلك، فإن الإصدار يعكس أيضاً حرص تلك المؤسسات على المشاركة الفعالة في تمويل خطط التنمية الاقتصادية في الإمارات".