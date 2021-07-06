انتعاش مبيعات التجزئة في منطقة اليورو

بروكسل (رويترز) - أظهرت بيانات نشرت اليوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفعت بأكثر من المتوقع في مايو أيار بعد هبوط في أبريل، مدفوعة بشكل أساسي بالمنتجات غير الغذائية ووقود السيارات.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبية يوروستات إن مبيعات التجزئة في 19 دولة تتعامل باليورو زادت 4.6 بالمئة علي أساس شهري في مايو وبزيادة تسعة بالمئة عنها قبل عام.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز زيادة شهرية 4.4 بالمئة وصعودا 8.2 بالمئة على أساس سنوي.

وفي أبريل، نزلت المبيعات 3.9 بالمئة على أساس شهري رغم ارتفاع 23.3 بالمئة سنويا، بحسب ما قاله المكتب اليوم.

