مصانع أسمنت مصرية تقلص إنتاجها

القاهرة (رويترز) - أفادت وثيقة بأن جهاز حماية المنافسة المصري وافق علي طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت وسط تخمة في الإنتاج، محددة خط أساس عند 10.69 بالمئة.

وقال قرار الجهاز المؤرخ في الخامس من يوليو إنه ستكون هناك تخفيضات إضافية 2.81 بالمئة لكل خط إنتاج وتخفيضات أخرى اعتمادا على الشريحة العمرية للشركة.

وقالت الوثيقة إن تخفيضات الإنتاج ستدخل حيز التنفيذ في 15 يوليو وتظل قائمة لمدة عام.

يقول مسؤولون تنفيذيون في قطاع الأسمنت إن الطاقة الإنتاجية للأسمنت في مصر ارتفعت بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية.

ويعتبر القطاع مؤشرا على انفتاح مصر على الاستثمار الأجنبي الذي كافحت من أجل استقطابه.

تستثمر شركات أسمنت أجنبية، منها هايدلبرج سيمنت الألمانية وفيكات الفرنسية ولافارج هولسيم السويسرية وتيتان سيمنت اليونانية وسيمكس المكسيكية، بكثافة في مصر بعد حملة خصخصة بدأت في التسعينات. وأنشأت أطراف محلية مصانعها الخاصة في وقت لاحق.

وكان مسؤولون تنفيذيون في مصر قد رحبوا بمسودة مقترح سابق لحصص الإنتاج، لكن اثنين قالا لرويترز إنهما يعتقدان أن الصيغة تبدو غير عادلة بالنسبة للشركات الأجنبية.

