16 وجهة للسفر على «الاتحاد للطيران» بدون حجر منزلي

رشا طبيلة (أبوظبي) كشفت الاتحاد للطيران عن وجود 16 وجهة ضمن شبكتها العالمية لا تلزم بالحجر الصحي المنزلي عند الوصول للوجهة والعودة للإمارات، ما يجعلها الخيار الأمثل للسفر خلال إجازة الصيف.

وهذه الوجهات هي: البحرين، وأثينا، وجزيرتا ميكانوس وسانتوريني باليونان، وسيشل، التي لا يوجد الحجر الصحي بالاتجاهين للمطعمين فقط، أما ميلانو وروما وشيكاجو ونيويورك وواشنطن فلا يوجد حجر صحي بالاتجاهين للجميع مطعمين أو غير مطعمين، أما برشلونة ومدريد، ومالقة وفيينا وزيوريخ وجنيف فهي لا تلزم الحجر الصحي للمطعمين، أما العودة منها للإمارات فلا تلزم الحجر الصحي للجميع.

الاتحاد للطيران أوضحت أن السفر إلى إيطاليا والولايات المتحدة متاح للجميع، مطعمين وغير مطعمين، من دون الحاجة للحجر الصحي في كلتا الوجهتين، أما السفر إلى اليونان وسيشل والبحرين فمتاح في إطار ممرات السفر الآمن من دون الحاجة للحجر الصحي في كلا الوجهتين للحاصلين على اللقاح بالكامل، فيما أن السفر إلى النمسا وإسبانيا وسويسرا متاح لجميع الحاصلين على اللقاح بالكامل من دون الحاجة للحجر الصحي في كلا الوجهتين.

أما الوجهات الأكثر طلباً للسفر من أبوظبي في الفترة بين يونيو وسبتمبر 2021 استناداً إلى رحلات يونيو وحجوزات يوليو ولغاية سبتمبر، فهي القاهرة، وماليه، ونيويورك، وتورونتو وشيكاجو.

وفيما يتعلق بالوجهات الخمس الأكثر سفراً إلى أبوظبي استناداً إلى رحلات يونيو وحجوزات السفر خلال شهر يوليو ولغاية سبتمبر، فهي القاهرة، ماليه، لندن، نيويورك وفرانكفورت.

وقامت الاتحاد بإطلاق عدد من الوجهات الجديدة الموسمية لتغطي فترة الصيف، وتقوم بمراجعة شبكة وجهاتها باستمرار وتعمل على زيادة عدد الرحلات تماشياً مع الطلب.

إجراءات

ينبغي الحصول على نتيجة مسحة أنف سلبية لكورونا في غضون 72 ساعة من موعد الرحلة، مع إبراز شهادة طبية تثبت ذلك. بعض الدول تطلب شروطاً إضافية، ويوصى بإتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت باستخدام خدمة معتمد للسفر.

وأطلقت الاتحاد للطيران مؤخراً خدمة «معتمد لسفر» لتسهيل تجربة السفر وتوفير المزيد من راحة البال للضيوف من خلال السماح لهم بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بكوفيد-19 قبل الوصول إلى المطار. ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «مُعتَمَد للسفر» لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار. للاستفادة من الخدمة، يمكن للضيوف التسجيل من خلال زيارة صفحة «إدارة حجزي» للحصول على كافة المعلومات حول كيفية تقديم الوثائق المطلوبة.

يمكنكم إتمام إجراءات السفر عبر موقع الاتحاد للطيران Etihad.com أو عبر تطبيق الهاتف المتحرك، قبل 30 ساعة من موعد المغادرة.

وجميع تذاكر الاتحاد توفر تأميناً صحياً ضد كوفيد -19 وتسري صلاحيته على مدار 31 يوما من اليوم الأول للرحلة.

الولايات المتحدة

بالنسبة للسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، تشدد الاتحاد للطيران على ضرورة تأكد المسافرين من إتمام إجراءات سفرهم قبل ساعتين من موعد المغادرة والوصول إلى مركز التخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة قبل 90 دقيقة من موعد المغادرة على أقصى تقدير.

وأصبح بمقدور مسافري العبور عبر أبوظبي الاستفادة من خدمات مركز التخليص المسبق، وهو المرفق الوحيد للهجرة وحماية الحدود الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتيح للمسافرين المتجهين إلى الولايات المتحدة الأميركية إجراء جميع معاملات الهجرة والجمارك وفحوص الزراعة في أبوظبي قبل التوجه إلى شيكاغو ونيويورك وواشنطن العاصمة.