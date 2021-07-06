الذهب يتماسك فوق 1800 دولار بدعم نزول الدولار

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة اليوم الثلاثاء بعد أن تخطت حاجز 1800 دولار، مدعومة مرة أخرى بضعف الدولار، إذ تتجه أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في يونيو لاستقاء مزيد من المؤشرات حول قرار السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1805.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09.05 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 17 يونيو عند 1808.91 دولار.

وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 1805.20 دولار.

وقال لقمان أوتونوجا كبير محللي الأبحاث لدى إف.إكس.تي.إم «يبدو أن الذهب يستمد قوته من ضعف الدولار».

وأضاف أوتونوجا «بينما خففت بيانات الوظائف الأسبوع الماضي المختلطة إلى حد ما من مخاوف رفع أسعار الفائدة، قد تتجدد هذه المخاوف بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والبيانات الاقتصادية التي تشير إلى ارتفاع الضغوط التضخمية».

تراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، ليزداد بعدا عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.7 بالمئة إلى 26.63 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بما يقرب من واحد بالمئة إلى 1108.10 دولار، وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2835.42 دولار.