3632 رخصة سارية في «أبوظبي العالمي» خلال النصف الأول

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تمكن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي، أن يحتفظ بمكانته، هذا العام، كأحد أهم مراكز الجذب العالمية للاستثمارات، والشركات الباحثة عن فرص مجدية في بيئة استثمارية، آمنة ومنظمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتظهر بيانات صادرة عن السوق ارتفاع عدد الرخص السارية في السوق بنسبة 13.1% إلى 3632 رخصة خلال النصف الأول من 2021 بزيادة بلغ عددها 421 رخصة مقارنة مع عدد الرخص السارية بنهاية 2020 البالغ 3211 رخصة، وذلك وفقاً لإحصائيات رسمية صادرة عن إدارة السوق حصلت عليها «الاتحاد».

ومنذ مطلع العام 2020، تضاعف عدد التراخيص في سوق أبوظبي العالمي، إذ ارتفع بأكثر من 1800 ترخيص، رغم ظروف الجائحة وآثارها التي خيمت على الاقتصاد الدولي، ورغم عمليات الإغلاق التي شهدتها أسواق العالم.

وحقق سوق أبوظبي العالمي، إنجازات بارزة مكنته من الاستمرار كنقطة جذب عالمية بارزة، لكبريات الشركات والبنوك والمنصات الاستثمارية، وكذلك الشركات الناشئة والابتكارات الجديدة التي تتطلع للحصول على مكانة في الأسواق الإقليمية، العالمية. ويأتي ذلك نتيجة الإنجازات التي حققها السوق في قطاع التكنولوجيا المالية والجوانب التنظيمية والتمويل المستدام والتحكيم، والبنية القانونية والتشريعية.

فعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا المستجد، حقق سوق أبوظبي العالمي نمواً من خلال سلطاته الثلاث: تنظيم الخدمات المالية، والتسجيل، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي.

تقع مربعة سوق أبوظبي العالمي في قلب المركز المالي العالمي في جزيرة المارية في أبوظبي، وتمثل مركزاً متنامياً للأعمال والضيافة، وقد تم تصميم المركز المالي، الذي تم الاعتراف به دولياً لما يقدمه من خدمات مالية مميزة ووسائل الراحة المثالية للشركات، ليكون بمثابة عامل حافز للنمو والتنمية للشركات المحلية والدولية، حيث يعمل على دعم الشركات وتزويدها بالحلول المتعلقة بممارساتها ومرافقها، كما أنه يتمتع بأطر تنظيمية وقوانين وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويعتبر سوق أبوظبي العالمي امتداداً لاستراتيجية أبوظبي للنمو، وجزءاً من خطتها ورؤيتها الرامية إلى أن يكون اقتصادها مبنياً على المعرفة، ومركزاً مالياً دولياً متألقاً.

وعلى طول مسيرته، اجتذب سوق أبوظبي العالمي أبرز الشركات والمؤسسات العالمية، وكانت عوامل اجتذابها نهج السوق الذي يركز على العملاء، ومبادئ قانون العموم الإنجليزي، وأطر التحكيم وفض النزاعات، ونطاق خدمات تنظيمية ومالية مبتكرة رقمياً.

وتقع مربعة سوق أبوظبي العالمي بحي المال والأعمال في جزيرة المارية، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114 هكتاراً، حيث تضم مساحات مخصصة للمكاتب والمتاجر والفنادق، وتضم 4 أبراج مكتبية من الدرجة الأولى، وهي: السلع، والسراب، والمقام، والختم، بالإضافة إلى فندقي أعمال راقيين، هما: روزوود أبوظبي وفور سيزونز أبوظبي، وممشى بطول 5.4 كيلومتر يشكل تحفة معمارية.

كذلك، يضم ميدان سوق أبوظبي العالمي مرافق تجارية فاخرة ومتنوعة، وهو مطل على الواجهة البحرية للجزيرة.