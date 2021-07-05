3436 شركة تعيد تثبيت ملكية علاماتها التجارية في الإمارات

أبوظبي (وام)

ارتفع عدد الشركات التي قامت بإعادة تجديد ترخيصها وثبيت ملكيتها لعلامات تجارية إلى 3436 شركة خلال النصف الأول من العام 2021، وذلك بحسب أحدث الاحصائيات الصادرة عن إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد. ويظهر الرصد الشهري لحركة النشاط في القطاع نموه بنسبة 3.3% خلال شهر يونيو من العام الحالي مقارنة مع مايو من العام ذاته مما يعكس محافظته على وتيرة جيدة منذ الربع الأخير من العام 2020. وبحسب التعريفات الدولية فإن العلامة التجاريّة، هي عبارة عن علامة مُميّزة أو مُؤشّر يستخدمهُ فرد أو مؤسّسة للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك، والّتي تظهر عليها نفس العلامة التجاريّة من نفس المصدر، وذلك لتمييزها عن المنتجات الأخرى. ويتضح من خلال الإحصائيات وجود العديد من الشركات العالمية التي قامت بإعادة تسجيل ملكيتها لعلامات تجارية كبرى، ومنها جونسون اند جونسون ودايملير وفولكس فاجن، وغيرها من كبريات العلامات التجارية الأخرى. ويتوزع نطاق عمل العلامات التجارية التي أعادت تسجيل ملكيتها على جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية ومن ضمنها الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا واللوجستيك وبقية الأنشطة الأخرى. يشار إلى أن الإمارات تعد مقراً إقليمياً لعدد كبيرة من كبريات الشركات العالمية التي تعتبر الدولة مركزاً لإدارة أعمالها في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.