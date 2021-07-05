260 منشأة مالية مرخصـة في الإمارات

أبوظبي (وام)

بلغ عدد المنشآت المالية المرخصة في دولة الإمارات 260 منشأة مع نهاية النصف الأول من العام 2021 وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي. ويعكس العدد الكبير من المنشآت المالية العاملة في القطاع المالي الإماراتي الأهمية التي يحظى بها السوق المحلي والمكانة الرائدة التي بلغها على مستوى منطقة الشرق الأوسط في هذا النوع من الصناعة التي تلعب دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد الوطني.

ويصنف القطاع المالي في دولة الإمارات بكونه الأكثر قوة وملاءة على مستوى الشرق الأوسط، وتتجاوز أصول الجهاز المصرفي حاجز 3.1 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2021. ووصل عدد البنوك المحلية والأجنبية المرخصة في الدولة إلى 58 بنكاً بحسب الإحصائيات الحديثة الصادرة عن المصرف.