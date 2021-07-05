«الاتحادية للضرائب» تنظم جلسات تفاعلية ضمن مبادرة «مسكني»

أبوظبي (وام)

نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب 3 جلسات تفاعلية - عبر تقنية «الاتصال المرئي» عن بُعد - ضمن مبادرة حملة «مسكني»، التي تنفذها «الهيئة» بهدف نشر الوعي الضريبي بشأن إجراءات استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قِبَلِهم عن بناء مساكنهم الجديدة، من خلال منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية» عبر الموقع الإلكتروني لـ«الهيئة»، التي تتميز بسهولة وسرعة تنفيذ الإجراءات. وأوضحت «الهيئة» أن جلسات «مسكني» التوعوية التي عقدت خلال النصف الأول من العام الحالي، بمشاركة عددٍ كبير من المواطنين المعنيين باسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة تم خلالها توضيح خطوات الاسترداد عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لـ«الهيئة» بتقديم طلب الاسترداد مع المستندات الداعمة وتلقي المواطن المؤهل للاسترداد رسالة إلكترونية بمطالبته بتقديم المستندات اللازمة لاستكمال معالجة «الهيئة» طلب الاسترداد وبعد التحقق من المستندات يتم إخطار المواطن باستحقاقه، والتأكد من تطابق مبلغ الاسترداد مع الفواتير الضريبية المقدمة، ثم يتم تحويل مبلغ الاسترداد إلى الحساب المصرفي لمقدم الطلب بعد إبلاغه بالموافقة النهائية. وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تأتي مبادرة حملة (مسكني) التي أطلقتها (الهيئة) مؤخراً في إطار خطط الهيئة لتعريف جميع فئات المجتمع، خصوصاً المواطنين بالخدمات الإلكترونية الميسرة التي تقدمها (الهيئة)، ومن بينها المنصة الإلكترونية لاسترداد المواطنين ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة عبر موقع (الهيئة) الإلكتروني، حيث تتميز المنصة بسهولة ووضوح الإجراءات التي تتم وفق أحدث المعايير التي تضمن كفاءة وسرعة الأداء».