محطات إنتاج الطاقة بجبل علي تعزز كفاءة الإنتاج

دبي (الاتحاد)

تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير بنيتها التحتية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي، وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، لأكثر من مليون متعامل. وأعلنت «الهيئة» مؤخراً ارتفاع قدرتها الإنتاجية إلى 12.900 ميجاوات من الكهرباء، و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

ويُعد مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، أحد الركائز الرئيسية لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية، وقد دخلت «الهيئة» موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد - بقدرة 9547 ميجاوات من الكهرباء - في المجمّع الذي يضم قسمين رئيسيين لإنتاج الطاقة وتحلية المياه هما (مجمع الإنتاج-1) وتبلغ قدرته الإنتاجية 2.761 ميجاوات ويتضمن المحطات D وE وG و(مجمع الإنتاج-2) وتبلغ قدرته الإنتاجية 6.786 ميجاوات، ويتضمن المحطات K وL وM.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة، حيث تطور (الهيئة) خطط توسعة البنية التحتية للطاقة والمياه بناءً على توقعات الطلب حتى عام 2030. ويُعد الابتكار ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل لدينا، والارتقاء بخدماتنا إلى أعلى المستويات، من خلال تعزيز الاعتماد على التقنيات الإحلالية وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتقنية (البلوك تشين)، وتخزين الطاقة، و(إنترنت الأشياء) وغيرها».