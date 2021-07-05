«مضياف» يطلق برنامج التدريب الصيفي 2021 الافتراضي

دبي (وام)

أعلنت إدارة توطين القطاع السياحي «مضياف» في كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي إطلاقها برنامج التدريب الصيفي بنظام التعلم عن بُعد للعام الثاني على التوالي.

ودعا «مضياف» طلبة المدارس والجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً للتسجيل في البرنامج الذي يأتي ضمن مبادرات توطين القطاع السياحي ويهدف إلى تزويد المشاركين من الطلبة والطالبات بالمعلومات والمهارات عن القطاع وتعريفهم بالفرص الواعدة التي يوفرها للمواطنين ودورهم في دعم نجاح القطاع وازدهاره. ويواصل برنامج «مضياف» مبادراته وبرامجه التدريبية التي اعتاد إطلاقها بهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الطلبة المواطنين للاستفادة من العطلة الصيفية وقضائها بما هو مفيد ونافع من خلال مواصلة التعلم والحصول على شهادة تدريب. وسيتم تنفيذ برنامج التدريب الصيفي 2021 وفقاً لأربع دورات متكررة، كل واحدة منها تستمر لمدة 5 أيام، حيث تنظم أول دورة بين 4 إلى 8 يوليو والثانية بين 11 إلى 15 يوليو والثالثة بين 25 إلى 29 يوليو والرابعة بين 1 إلى 5 أغسطس، وتعقد جميعها بنظام التعلم عن بُعد.