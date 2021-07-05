عمومية «غرفة الفجيرة» تطلع على تقرير مجلس الإدارة

الفجيرة (الاتحاد)

أكد سرور حمد عبيد الزوهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن أعمال الغرفة خلال السنة الثانية من الدورة الرابعة عشرة لمجلس الإدارة كانت مواكبة للتطورات التنموية التي تشهدها الإمارة، رغم تبعات وآثار جائحة «كوفيد - 19». وأشار إلى أن مجلس الإدارة لم يدخر جهداً في التعاطي مع تلك الآثار بمسؤولية، ما مكن الغرفة من تأدية خدماتها تجاه مجتمع الأعمال، مع اتّباع كافة الإجراءات الاحترازية تجاه «الجائحة». وأضاف في الكلمة التي ألقاها أمام اجتماع الجمعية العمومية لـ«الغرفة»، للسنة الثانية من الدورة الـ 14، أن مجلس الإدارة ظل ملتزماً بدوره تجاه القطاع الخاص من خلال إيجاد السبل والحلول لمواجهة مختلف التحديات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة، بما يرسخ من دور الغرفة كممثل وداعم لمصالح مجتمع الأعمال، فضلاً عن إطلاق مبادرات مبتكرة؛ بهدف دعم رواد ورائدات الأعمال لرفع كفاءتهم العلمية والعملية وتأمين بيئة محفزة لنمو مشاريعهم.