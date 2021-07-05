تعاون بين أكاديمية أبوظبي البحرية وشركة «كولومبيا لإدارة السفن»

أبوظبي (الاتحاد)



وقّعت أكاديمية أبوظبي البحرية التابعة لموانئ أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة «كولومبيا لإدارة السفن»، تنص على إعداد برامج تدريبية وتوفير خدمات استشارية متعلقة بتطبيقات بدائل الوقود وتعزيز كفاءة الأعمال والذكاء الاصطناعي في العمليات البحرية، كما تنص على تعاون الطرفين في تنفيذ مشاريع بحوث مشتركة مخصصة لتطوير تقنيات بحرية مستقبلية مبتكرة.

وستتعاون أكاديمية أبوظبي البحرية عن كثب مع «كولومبيا لإدارة السفن»، المزودة الرائد لخدمات إدارة السفن والخدمات البحرية، بهدف تسويق البرامج التي يتم إعدادها للمتدربين والمدربين وتوفيرها عبر دورات الأكاديمية.