طيران الإمارات تعيد فتح صالة الدرجة الأولى في مطار دبي

دبي(الاتحاد)

أعادت طيران الإمارات فتح صالة الدرجة الأولى الخاصة في الكونكورس B بمطار دبي الدولي لخدمة العدد المتزايد من العملاء الذين يسافرون من وعبر مقرها الرئيس، خصوصاً مع تخفيف المزيد من الأسواق حول العالم قيود السفر والبروتوكولات التي تدعم السفر الدولي.

وستواصل طيران الإمارات تشغيل صالة درجة رجال الأعمال في الكونكورس B التي تم فتحها في يوليو (تموز) 2020 لمسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وكذلك أعضاء سكاي واردز المؤهلين. ويستمتع العملاء بخدمات طيران الإمارات المتميزة في صالة الدرجة الأولى، حيث تتبع الناقلة إجراءات احترازية مشددة للمحافظة على صحة وسلامة الجميع. وتشمل هذه الخدمات المجانية: خدمة علاج الوجه في «تايملس سبا» وتلميع الأحذية في «شو شاين باي ميستر كوبلر» والاستمتاع بمذاق شاي ديلما الحصري.