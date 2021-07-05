«دي بي شينكر» تضع حجر الأساس لمنشأة بدبي الجنوب

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دي بي شينكر» بدء عمليات التشييد لمرحلتها التوسعية الثالثة لإنشاء مركز لوجستي ضخم آخر في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب، ما سيؤدي إلى زيادة مساحتها اللوجستية الإجمالية للعقود في دبي إلى 84 ألف متر مربع في يونيو 2022.

حضر حفل وضع حجر الأساس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي، لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وكريستوفر سميث، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي شينكر الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، وأكو جاف، نائب الرئيس لشؤون خدمات العقود اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد في «دي بي شينكر» الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين. وسيضم المركز اللوجيستي الجديد المعزز بالحلول الخضراء المتطورة مستودعاً تبلغ مساحته 37 ألف متر مربع، ويتضمن طابقاً ميزانين على مساحة 5 آلاف متر مربع مخصص للخدمات ذات القيمة المضافة وعمليات قطع الغيار، إضافة إلى مناطق يتم التحكم بدرجة الحرارة داخلها وأخرى للتخزين بدرجة الحرارة المحيطة. وستعتمد هذه المرافق على الطاقة المتجددة بالكامل.