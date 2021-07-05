توقعات «جولدمان ساكس» للفائدة في تركيا

لندن (رويترز) - قلص بنك جولدمان ساكس توقعاته لتخفيضات أسعار الفائدة التي سيجريها البنك المركزي التركي حتى نهاية العام وزاد تقديراته لمعدل التضخم في أعقاب قراءة أعلى من المتوقع لشهر يونيو.

ويتوقع بنك الاستثمار الأميركي الآن أن ضغوط التضخم ستقيد حركة صانعي السياسة النقدية في تخفيضات أسعار الفائدة، متوقعا أن يجري البنك المركزي ثلاثة تخفيضات للفائدة كل منها بمقدار 50 نقطة أساس في 2021، بدلا من توقعاته السابقة لثلاثة تخفيضات كل منها 100 نقطة أساس.

وتوقع خبراء اقتصاديون بالبنك أن الخفض الأول للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون في أكتوبر.

وتكهن البنك أيضا بأن التضخم في تركيا هذا العام سيبلغ 14.7 بالمئة ارتفاعا من 13.4 بالمئة في تقديراته السابقة بينما رفع توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين في نهاية العام المقبل إلى 11.5 بالمئة من 10.5 بالمئة.

