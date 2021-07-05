إطلاق موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات

أبوظبي (الاتحاد) كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تعاون يجمع بين «عروض أبوظبي» مع فعالية «فنون الطهي في أبوظبي»، لتقديم أروع تجارب الصيف في موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات الذي يستمر حتى 31 أغسطس.

يسهم موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للسياح والزائرين على مدى 11 أسبوعاً، حيث توفر باقةً مميزةً من العروض والتجارب التفاعلية التي ستشهد التعاون بين مجموعة مميزة مع أبرز العلامات والمصممين العالميين. كما تستضيف الفعالية نخبةً من المواهب المميزة، بمن فيهم خبيرة المكياج آش كي هولم ومصمم الأزياء ومدير ومحرر الموضة الشهير نيكولا فورميشيتي.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «بعد النجاح الكبير الذي حققته فعاليات العام الماضي، تحرص دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مجدداً هذا الصيف على تشجيع المتاجر والعلامات التجارية والمطاعم على إطلاق تجارب فريدة وفعاليات هي الأولى من نوعها في المنطقة لتنظيم موسم لا يُنسى يجذب مزيداً من المقيمين والزوار».

تقدم شركة Visa الرائدة عالمياً في مجال حلول الدفع الرقمية عرض تسوّق واربح، حيث يحظى المشاركون من حملة بطاقات Visa بفرصة للفوز بجوائز رائعة وقيّمة بما فيها سيارات جديدة كلياً، عند إنفاق 200 درهم على الأقل في أي من المتاجر المشاركة.

وقال شاهيباز خان، مدير عام شركة Visa في الإمارات: «تغمرنا السعادة للتعاون مرةً أخرى مع عروض أبوظبي وموسم فنون الطهي في أبوظبي لتقديم مجموعة من الهدايا والجوائز المميزة لحاملي بطاقة Visa خلال موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات. وتعدّ العروض الترويجية والجوائز القيّمة التي تقدمها الشركة لعملائها أساساً مهماً لإعادة بناء ثقة المستهلكين في بيئة التسوّق الجديدة ومن أجل تسريع تعافي قطاع تجارة التجزئة. وتحافظ Visa على نظرة إيجابية متفائلة حول مرونة قطاع التجزئة في أبوظبي، ونواصل التزامنا بالتعاون مع الشركاء مثل عروض أبوظبي وموسم فنون الطهي في أبوظبي لدعم قطاع تجارة التجزئة في الإمارات خلال أزمة كوفيد-19».

كما أسهمت شركة الاتحاد للطيران بموسم أبوظبي للتسوق والمأكولات أيضاً، من خلال توزيع أربعة ملايين ميل من برنامج ضيف الاتحاد لأربعة رابحين بالتساوي.

ومن جهتها، قالت كيم هارديكر، رئيسة قسم الشراكات وبرامج الولاء في الاتحاد للطيران: «يقدم موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات خلال الصيف مزايا عديدة لسكان الإمارات وأعضاء برنامج ضيف الاتحاد من حاملي بطاقة Visa. نحن فخورون بالمشاركة في جهود أبوظبي المستمرة لتحفيز قطاع التجزئة وتناول الطعام».