مديرة صندوق النقد: تعافي اقتصادات الدول النامية يعطله تباطؤ التطعيم

باريس (رويترز) - حذرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين من «تباين خطير» بين الدول المتقدمة والنامية في سعيها للتعافي من جائحة كوفيد-19.

وقالت إن نموا قويا في دول غنية مثل الولايات المتحدة هو «أنباء سارة»، لكن النمو في الدول النامية يعرقله بطء وتيرة التطعيم.

وأضافت خلال منتدى في باريس «هذا خطر على... النمو كما أنه خطر على الاستقرار والأمن العالميين».