الدولار ينخفض مع تراجع مخاوف رفع الفائدة

لندن (رويترز) - تراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الاثنين بعدما توقفت مكاسبه عقب بيانات متباينة للوظائف الأميركية صدرت الأسبوع الماضي هدأت مخاوف بشأن نهاية أسرع للتحفيز النقدي.

وجاءت الأرقام الرئيسية لتوفير وظائف جديدة في يونيو أعلى من التوقعات إلا أن معدل البطالة ارتفع ولم يطرأ تغير على مشاركة القوة العاملة ما يشير لتقدم إيجابي ولكنه في الوقت ذاته يفسح المجال لانتظار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بعض الوقت قبل تقليص مشتريات الأصول أو رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت السندات والأسهم وتراجع الدولار في أعقاب البيانات وسجل أكبر هبوط مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين يتأثران بالمخاطر والين الياباني الذي يتأثر بأسعار الفائدة.

وحاولت العملة الأميركية الصعود في التعاملات الآسيوية والتعاملات المبكرة في أوروبا، وبحلول الظهيرة في لندن نزل لأقل مستوى منذ يوم الأربعاء.

وكسب الدولار الأميركي نحو 0.2 بالمئة مقابل نظيره النيوزيلندي ليسجل 0.7022 دولار أميركي وانخفض 0.2 أمام العملة اليابانية إلى 110.82 ين وفقد 0.1 بالمئة مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1876 دولار.

والأسواق الأميركية مغلقة اليوم بمناسبة عيد الاستقلال.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 92.154 ليهبط عن مستواه يوم الجمعة.

وارتفع الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3860 دولار وسجلت عملات الأسواق الناشئة في آسيا مكاسب بسيطة مواكبة هبوط الدولار يوم الجمعة.

