اتفاقية لدعم المشاريع الخليجية الناشئة

دبي (الاتحاد) أعلنت «دستركت 2020» ومجلس التعاون لدول الخليج العربية عن شراكة يعملان بموجبها على تقديم الدعم للمشاريع الناشئة في المنطقة من خلال برنامج «دستركت 2020» العالمي لريادة الأعمال «سكيل 2 دبي».

ووقّع الشراكة معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي.

وتؤكد الشراكة الجديدة على التزام «دستركت 2020» - مدينة المستقبل التي ستتطور في موقع إكسبو 2020 دبي إلى مجتمع ذكي محوره الإنسان ومنظومة عالمية للابتكار - بدعم نمو ريادة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربية.

وقال معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف: «أطلقنا اليوم تعاونا استراتيجيا مهما يصب في مصلحة حاضر دول الخليج العربية ومستقبلها، بالتزامنا بالعمل مع شريك مؤثر يتمثل في «دستركت 2020». تساهم المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج العربية، ما يعني أن هذه الشركات ضرورية لتحقيق التقدّم الاقتصادي والتنمية المستدامة في المستقبل».

وتُسلّط الاتفاقية الضوء على التوافق بين مهمة «دستركت 2020» لتعزيز منظومة المشاريع الناشئة محلياً وإقليمياً، ومهمة مجلس التعاون المتمثلة في دعم التنسيق الاقتصادي والأمني والثقافي والاجتماعي بين دول الخليج العربية، كما تؤكد هذه الاتفاقية على الدور الجوهري للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة في قيادة التحول والنمو المدفوع بالابتكار. وضمن جهودها لتنويع اقتصاداتها، تبحث دول الخليج العربية اليوم عن رواد أعمال يطوّرون قطاعات وتوجهات اقتصادية جديدة، ويكمّلون المبادرات الحكومية من خلال رؤية مستدامة ومشتركة.

وقالت معالي ريم الهاشمي: «عقد الشراكات التي تنشط الاقتصاد وتحفز الازدهار وتضمن حياة أفضل للجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم جزء من مهمة»إكسبو 2020«، وهذا التحالف المهم بين»دستركت 2020«ومجلس التعاون سيؤدي لاحتضان ريادة الأعمال ومنح المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة فرصة تحقيق إمكاناتها بالكامل ضمن منظومة داعمة ومتكاملة تشكّل منصة انطلاق قويّة لتحقيق النمو وتمثل إرث إكسبو الهادف بعيد المدى».

وتجمع «دستركت 2020» مختلف المؤسسات الإقليمية والعالمية، ومن بينها كبرى الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية والمختبرات ومسرّعات الأعمال ورؤوس المال الاستثمارية، كي تنشئ منظومة تركّز على تحفيز الابتكار. وسيقدم مجلس التعاون دعمه ضمن هذه الشراكة من خلال تحديد المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة ذات الإمكانات المرتفعة، وتزويد برنامج «سكيل 2 دبي» بمجموعة من المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة ذات الإمكانات المرتفعة، والتي تتوافق مع المجالات التي تركّز «دستركت 2020» عليها.



