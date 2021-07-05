أسهم أبوظبي تخترق المستوى التاريخي

أبوظبي (وام) واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية مساره الصاعد بقوة اليوم مما دفع المؤشر العام لاختراق مستوى قياسي تاريخي بعدما تخطى حاجز 7000 نقطة قبل أن يقلص من مكاسبه قليلا ويغلق في نهاية التعاملات عند 6995 نقطة بزيادة نسبتها 0.67% مقارنة مع اليوم السابق. وفي ظل استمرار المسار الصاعد للسوق، فقد عززت القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة من مكاسبها خلال جلسة امس بمقدار 21 مليار درهم مما رفع من إجمالي المكاسب خلال جلستين إلى 40 مليار درهم وفقا للأرقام الصادرة عن السوق. وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوق العاصمة 1.24 مليار درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 159 مليون سهم نفذت من خلال 5284 صفقة.

وواصل سهما العالمية القابضة والفا أبوظبي قيادة النشاط في سوق العاصمة وسط عمليات شراء مكثفة للمؤسسات والافراد على سهمي الشركة مما دفعهما للقفز إلى مستويات سعرية جديدة. وكان سهم العالمية القابضة اغلق عند 125 درهما، علما بأنه وصل في حده الأعلى خلال الجلسة إلى 133 درهما وبلغت قيمة التداولات على 340 مليون درهم تقريبا.

في السياق ذاته، قفز سهم الفا أبوظبي إلى 20.98 درهم بزيادة نسبتها 11.12% مقارنة مع سعره في اليوم السابق ووصلت قيمة الصفقات المبرمة على السهم 194 مليون درهم. وكان سهم شركة الدار العقارية اغلق على ارتفاع عند 3.81 درهم وذلك بالإضافة إلى سهم أغذية 6.07 درهم وجلفار 1.70 درهم.