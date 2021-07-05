تحسن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو

برلين (رويترز) - أظهر مسح اليوم الاثنين أن ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو زادت للشهر الخامس على التوالي في يوليو، لتسجل أعلى مستوى منذ فبراير 2018 بفضل إعادة فتح مطاعم ومتاجر تجزئة فضلا عن السياحة مع تراجع إصابات كوفيد-19.

وصعد مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 29.8 نقطة من 28.1 نقطة في يونيو. وأشار استطلاع لرويترز لقراءة عند 30 نقطة.

وزاد مؤشر للأوضاع الحالية إلى 29.8 نقطة من 21.3 نقطة في حين هبط مؤشر التوقعات إلى 29.8 نقطة من 35.3 نقطة.

وقال مانفرد هوبنر مدير عام سنتكس «الاستثمارات الضخمة من الدول الأعضاء مدعومة بسياسة نقدية توسعية مستمرة من البنك المركزي الأوروبي، أدت لاستقرار اقتصاد منطقة اليورو خلال إجراءات عزل».

وتابع «دعمت الصناعة ذلك بصفة أساسية خلال 12 شهرا منصرما»، مضيفا «مع رفع القيود تشهد الخدمات والتجارة اتجاها صعوديا».

أجرت سنتكس المسح على 1114 مستثمرا من الأول إلى الثالث من يوليو.