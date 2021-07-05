التضخم التركي في أعلى مستوى خلال عامين

إسطنبول (رويترز) - قفز التضخم السنوي التركي إلى أعلى مستوى في عامين عند 17.53 بالمئة في يونيو، متجاوزا التوقعات البالغة 17 بالمئة، ومواصلا الارتفاع الطويل بعد انخفاضه لفترة وجيزة، مما قد يؤخر أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

وكانت قراءة أسعار المستهلكين على أساس شهري أعلى أيضا من المتوقع، بارتفاع 1.94 بالمئة، بحسب معهد الإحصاء التركي، مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز بلغت 1.50 بالمئة.

ولم يطرأ على الليرة تغير يذكر، وسجلت 8.6975 مقابل الدولار بحلول الساعة 07.12 بتوقيت جرينتش، مقارنة بإغلاق يوم الجمعة عند 8.7.

ويقول محللون إن ارتفاع معدل التضخم يخفف من مخاوف المستثمرين بشأن خفض سعر الفائدة على المدى القريب.

كان التضخم قد انخفض بشكل غير متوقع في مايو إلى 16.59 بالمئة عندما تأخر ارتفاع الأسعار بسبب إجراءات إغلاق مرتبطة بكوفيد-19. وبخلاف ذلك، كان اتجاهه صعوديا منذ سبتمبر الماضي على الرغم من بدء دورة للتشديد النقدي في ذلك الشهر.