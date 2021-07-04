لرواد الأعمال.. 6 نصائح لاختيار الاسم التجاري

تعتبر مسألة اختيار الاسم التجاري لرواد الأعمال هي نقطة تحول مشاريعهم من فكرة إلى عمل حقيقي. ويمكن أن تمثل محاولة العثور على اسم للمشروع الناشئ أمرا مثيرا للغاية. ويعد العثور على الاسم المناسب الذي يمكن أن يميز عملك عن الآخرين أمرا مهما إذا أخذنا في الاعتبار أنه سيشارك مع عملائك فكرة عما يقوم به مشروعك الناشئ. اسم عملك هو الطريقة الأولى التي يسمع بها عميلك المستهدف عن عملك.

وتقول سيلينا بيبر، المدير العام لـ GoDaddy العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا: "إنه من الضروري للغاية أن يختار رائد الأعمال الاسم الصحيح لعمله الناشئ لأنه يساعد عملائه في الوصول إليه بسهولة وبشكل فوري تقريبا. كما سيمكن اسم المشروع من تأسيس هوية وصورة فريدة تمثل تواجد المشروع في السوق وتساعد في إنجاحه".

وتقدم فيما يلي 6 نصائح لاختيار الاسم التجاري.

يعكس العمل

اسم عملك الخاص هو هويتك وسيظهر على جميع مواد الاتصالات التجارية الخاصة بك مثل الموقع الإلكتروني والمواد الترويجية والمنتجات. إذا كان نشاطك التجاري قائما على الخدمات، فيجب أن تولي اهتماما كبيرا للتناغم بين الاسم وما تقوم بتقديمه لتسهيل وصول عملائك المحتملين إلى عملك التجاري على الفور.

العصف الذهني

بمجرد أن تقرر ما تريد أن يعكسه اسمك عن عملك التجاري، يجب عليك أن تخصص بعض الوقت لطرح الأفكار. ضع قائمة بالكلمات التي تصف عملك أو نوع المنتجات أو الخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى فوائدها. ضع قائمة بالكلمات التي تصف منافسيك وما يميزك ومنتجاتك وخدماتك عن تلك الخاصة بمنافسيك. تمتلك الأسماء القدرة على إثارة المشاعر، لذلك فكر دائما في الطريقة التي تريد أن يشعر بها عملاؤك عندما يرون اسم عملك. قد يستغرق العصف الذهني وقتا طويلاً، لذا استخدم الموارد اللغوية المتوفرة مثل المعاجم اللغوية وقاموس المرادفات وأي موارد أخرى تعتقد أنها قد تساعدك.

قصير وبسيط وسهل التذكر

أسماء معظم الشركات الناجحة قصيرة وبسيطة وسهلة الكتابة ويسهل تذكرها. اختيارك لاسم غريب لعملك الناشئ قد يشكل صعوبة للبعض في كتابته، بل ويصعب احيانا تذكره، مما قد يمثل مشكلة لأن مشروعك الناشئ سيعتمد على ما سيقوله عملائك عنك كشكل أساسي من أشكال التسويق. إذا كان من الصعب تذكر اسمك، فسيكون من الصعب على عميلك المساعدة في الترويج لعملك للآخرين.

النمو والتوسع

ضع في اعتبارك دائما إمكانية النمو والتوسع بمرور الوقت وفكر في اسم تجاري يمكنه استيعاب هذا النمو. على سبيل المثال، إذا قمت بتسمية عملك التجاري "خدمات التصوير الفوتوغرافي" ثم وسعت نشاطك لاحقا لتقديم خدمات التصوير السينمائي، فسيكون اسمك الأصلي محدود ومقيّدا للغاية.

مشاركة الأفكار

من المفيد دائما إشراك الأصدقاء والعائلة في العثور على اسم لعملك. في حين أنه من الممكن أن يعمل إشراكهم على الحصول على نتائج بشكل جيد للغاية، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يسبب بعض الإزعاج. لذا بدلاً من قضاء وقت ثمين في محاولة إرضاء الجميع أو إيجاد توافق في الآراء، اختر مجموعة صغيرة من الأشخاص ممن يشاركونك نفس الأفكار وحدد بعض الخيارات الممكنة، ثم شاركها مع عدد قليل من الأصدقاء والعائلة الموثوق بهم للحصول على القرار النهائي.

تجنب التكرار

ضع في اعتبارك ما إذا كان يمكنك تسجيل نطاق إلكتروني والحصول على علامة تجارية باسمك التجاري.

من المهم التأكد من أن منافسيك لا يستخدمون نفس اسم النشاط التجاري الذي حددته لأنه قد يؤدي إلى إرباك عملائك. كما قد يؤدي استخدام نفس الاسم التجاري مثل منافسيك إلى مشاكل قانونية وحرمانك من فرصة تسجيل علامة تجارية والتمتع بالحماية التي توفرها لاسم عملك. ويوصى أيضا بالتحقق من توفر اسمك التجاري للتسجيل الرسمي والترخيص باستخدام خاصية تسجيل الاسم التجاري على موقع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية.

الأهم من ذلك، ابحث عن اسم تجاري متاح أيضا للتسجيل كموقع إلكتروني. بالرغم من شعبية نطاق .com. خذ بالاعتبار نطاقات أخرى مثل .net و .me أو نطاق مميز مثل .store لاسم عملك التجاري.

كن مستعدا ببعض أفكار الاحتياطية في حالة عدم توفر اسم النطاق المطلوب. ضع في اعتبارك أن هناك العديد من امتدادات النطاقات المتخصصة حسب نوعية النشاط التجاري لمساعدتك في تأمين اسم النطاق المثالي لعملك.