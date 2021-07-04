19 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي مع بداية الأسبوع

أبوظبي (وام)

بدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملاته في اليوم الأول من الأسبوع على نشاط وسط استمرار التداولات المكثفة للمحافظ المحلية والأجنبية، مما رفع إجمالي قيمة الصفقات المبرمة في نهاية الجلسة إلى 1.2 مليار درهم، فيما وصلت مكاسب القيمة السوقية 19 مليار درهم. وكان واضحا منذ بداية التعاملات أن السوق في طريقه إلى تحقيق المزيد من الارتفاعات، وهو ما حدث فعلا بعد مرور أقل من ربع ساعة على انطلاق الجلسة وذلك بدعم من عمليات شراء كبيرة على شريحة من الأسهم القيادية. وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية نجح مجددا في اختراق حاجز 6900 نقطة بالغا 6948 نقطة بنمو نسبته 0.72% مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي. وارتفع سهم ألفا أبوظبي خلال التعاملات إلى فوق حاجز 19 درهما قبل أن يقلص من مكاسبه ويغلق في النهاية عند 18.88 درهم بنمو نسبته 8.13%، بتداولات بلغت قيمتها 178 مليون درهم. كما بلغ سهم الشركة العالمية القابضة مستوى 124.5 درهم وسط صفقات تجاوزت قيمتها 322 مليون درهم، وارتفع سهم الدار إلى 3.80 درهم وسجل سهم أدنوك للتوزيع 4.39 درهم فيما أغلق سهم بنك أبوظبي الأول عند 16.76 درهم. وشملت قائمة الأسهم الرابحة أيضا كلا من سهم أسمنت رأس الخيمة للاستثمار المغلق عند مستوى درهمين وأغذية 5.90 درهم وأسمنت الخليج 79 فلسا. وبلغ عدد الأسهم المتداولة في سوق العاصمة 153 مليون سهم نفذت من خلال 4249 صفقة.