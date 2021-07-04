ارتفاع 7 مؤشرات في الرقم القياسي لأسعار المستهلك

أبوظبي (وام)

أظهرت غالبية الأنشطة الاقتصادية والتجارية في دولة الإمارات مؤشرات إيجابية خلال شهر مايو من العام 2021، وهو أفضل أداء لها منذ جائحة كورونا، مما يعكس عودة قوية لحركة نشاط القطاعات التي تشكل رافداً رئيسياً من الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني.

وجاء النشاط المسجل خلال شهر مايو بدعم من تحسن الإقبال على هذه الأنشطة وسط مؤشرات بتواصل نمو الطلب عليها خلال الأشهر القادمة.

ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء فقد ارتفعت المؤشرات الخاصة بأسعار 7 قطاعات من تلك التي يتألف منها الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الإمارات. وجاء قطاع الترفيه والثقافة في مقدمة القطاعات التي ارتفع مؤشرها بالغاً 106.34 نقطة خلال شهر مايو من العام الجاري مقارنة مع 103.68 نقطة في أبريل من العام ذاته، فيما ارتفع مؤشر قطاع الملابس والأحذية إلى 115.02 نقطة مقارنة 114.03 نقطة خلال فترتي المقارنة ذاتها.

كما ارتفع مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات من 106.82 نقطة خلال أبريل من العام الجاري إلى 107.57 نقطة في مايو من العام ذاته، وكذلك مؤشر قطاع سلع وخدمات أخرى من 114.77 نقطة إلى 115.75 نقطة والمطاعم والفنادق من 115.09 نقطة إلى 115.85 نقطة. والصحة من 106.17 نقطة إلى 106.31 نقطة، وقطاع خدمات النقل من 110.33 نقطة إلى 110.80 نقطة. وفيما استقرت مؤشرات قطاع التبغ والتعليم فقد تراجعت بقية المؤشرات الأخرى التي يتكون منها الرقم القياسي لأسعار المستهلك. ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة الإمارات إلى مستوى 106.49 نقطة خلال شهر مايو من العام 2021 بنمو نسبته 0.25% مقارنة مع شهر أبريل من العام ذاته.