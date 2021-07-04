«اقتصادية دبي» تخالف 1678 محلاًً

دبي (وام)

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» خلال الأشهر الستة الماضية بمخالفة 1678 منشأة تجارية، وإغلاق 43 محلا، والتنبيه على 282 لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشار جائحة «كوفيد-19»، ومن أهمها استخدام الكمامات والتباعد الجسدي والالتزام بساعات العمل في المطاعم، في محال الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية.

وأوضحت «اقتصادية دبي» أن عمليات التفتيش جاءت في إطار الجهود المستمرة الرامية إلى تأكيد أعلى مستويات السلامة للمجتمع.. وشملت 87223 منشأة تجارية في جميع مناطق الإمارة، وتركزت أغلب المخالفات في الأنشطة التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور كمحال التجزئة والمطاعم والأندية الرياضية وغيرها من الأنشطة التي قد يتواجد فيها ازدحام وعدم التزام بالتباعد الجسدي، خاصة إذا لم يقم العاملون في هذه الأنشطة بتنظيم حركة الزبائن، الأمر الذي تسبب في إغلاق المنشآت التجارية التي تكررت فيها المخالفات، سواء بسبب سوء إدارة التجمعات الكبيرة أو عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية.

وتركزت أغلب التنبيهات على عدم التزام المنشآت التجارية بوضع ملصقات التباعد الجسدي، والتي تهدف إلى تذكير المتسوقين بالالتزام بالتباعد فيما بينهم لضمان سلامتهم والحد من فرص انتشار الفيروس.