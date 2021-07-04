«الدراسات المصرفية» يستضيف المؤتمر السنوي لمدراء الموارد البشرية

دبي (الاتحاد)

استضاف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية فعاليته السنوية للتواصل مع مديري إدارات الموارد البشرية تحت عنوان «تنفيذ استراتيجية التوطين في قطاع المصارف».

وغطت الفعالية، التي جمعت أكثر من 30 مديراً للموارد البشرية والتوطين، التحديات التي يواجهها قطاع المصارف في الوقت الحالي بالإضافة إلى الفرص الناشئة.

وناقش الحاضرون الممارسات المثلى للموارد البشرية في تمكين القوى العاملة وسلطوا الضوء على ضرورة إدراج وحدات تعلم تقوم على الكفاءة ضمن استراتيجياتهم المتعلقة بالتوظيف والاستبقاء من أجل ضمان النمو المستدام. وخلال الفعالية، تحدث شهاب عيسى الزعابي، رئيس قسم التراخيص في المصرف المركزي لدولة الإمارات، عن آخر المستجدات الهامة فيما يتعلق بنظام التوطين بالنقاط الذي طرحه المصرف بهدف توفير الفرص للمواطنين الإماراتيين في القطاع المصرفي والمالي.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: «يركز معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية على تقييم الفرص الناشئة في القطاع وتوفير المساقات المناسبة لتمكين الجيل التالي من المصرفيين إلى جانب تمكين القوى العاملة في الوقت الحاضر».

من جانبه، قال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: نلتزم في المعهد بالإسهام في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة عن طريق إتاحة التدريب للإماراتيين في قطاع المصارف.