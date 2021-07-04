أكثر 10 وجهات طلباً للسفر من الإمارات

دبي (الاتحاد) كشفت "دناتا للسفريات"، التابعة لطيران الإمارات، عن أبرز وجهات العطلات طلباً للمسافرين من الدولة خلال موسم الصيف الحالي وما بعده.

ويركز المواطنون والمقيمون خلال المدة من يوليو الجاري وحتى أكتوبر 2021 على الوجهات ذات البروتوكولات الواضحة التي لا تتطلب حجراً صحياً عند الوصول والتي تتوفر رحلات مباشرة إليها. والوجهات العشر الأكثر طلباً للمسافرين من دولة هي: المالديف وسيشيل وزنجبار في المحيط الهندي، والمدن والمناطق الساحلية والريفية في كل من تركيا واليونان وروسيا وجورجيا وإيطاليا وقبرص، والوجهات الشهيرة في الولايات المتحدة الأميركية بما فيها أورلاندو في ولاية فلوريدا ونيويورك.

وقالت مديرة المنتجات في دناتا للسفريات إيميلي جنكينز: "لاحظنا قبيل عطلة الصيف ارتفاعاً في الطلب على الوجهات التي سهلت متطلبات الدخول وفتحت أبوابها أمام متلقي اللقاح. وقد أسهمت حملة التطعيم المتقدمة التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة في توسيع خيارات السفر أمام المواطنين والمقيمين في الدولة. كما أن الثقة بالسفر ارتفعت خصوصاً إلى الوجهات التي تستقبل المسافرين منذ فترة طويلة ولديها بروتوكولات واضحة من دون حجر صحي ويتوفر إليها رحلات مباشرة من الدولة. وأفضل مثال على ذلك المالديف، وجهة السفر الأولى خلال صيف 2021، حيث فتحت أبوابها أمام المسافرين من دولة الإمارات منذ يوليو 2020".