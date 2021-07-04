وجهة جديدة للضيافة في ياس

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «ميرال»، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، وشركة «وارنر براذرز للترفيه» اليوم أن أعمال إنشاء مشروع فندق «وارنر براذرز أبوظبي» تسير بحسب جدولها الزمني وينتظر افتتاحه خلال العام الجاري.

ويقدم الفندق الذي يعد أحدث مشاريع الضيافة لشركة «ميرال»، إضافة جديدة ونوعية لقائمة وجهات الضيافة والاستجمام على جزيرة ياس، في إطار رؤية «ميرال» لتنويع مشهد وجهات الترفيه والضيافة وتقديم تجارب شاملة لا تنسى لزوار الجزيرة، وستديره «هيلتون» ضمن محفظة «فنادق كيوريو - كوليكشن باي هيلتون». وتصل التكلفة الإجمالية لمشروع فندق «وارنر براذرز أبوظبي» إلى 112 مليون دولار.

مجسم فندق «وارنر براذرز أبوظبي»

ووصلت نسبة إنجاز أعماله الإنشائية إلى نحو 90%، ويشمل ذلك الانتهاء من الطوابق الأولى لغرف الضيوف، والعناصر الزخرفية وقاعة الاحتفالات والمساحات الرئيسية وواجهة المبنى.

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»: «نفخر بشراكتنا الممتدة مع شركة وارنر براذرز والتي أثمرت عن تقديم أول وجهتين على مستوى العالم للترفيه والضيافة تحملان اسم العلامة التجارية وارنر براذرز«هنا على جزيرة ياس. ويعد فندق وارنر براذرز أبوظبي معلمًا بارزًا يسهم في تنويع خيارات الضيافة لدينا، بما يعزز التزامنا بترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام والأعمال. ونتطلع إلى الاحتفال بافتتاح الفندق الجديد في وقت لاحق من هذا العام، والترحيب بالضيوف في هذا الفندق الذي يقدم مفهوما فريدا للضيافة».

ومن جهته، قال بيتر فان رودين، النائب الأول لرئيس شركة «وارنر براذرز للترفيه»: «نتابع بسعادة كبيرة اقتراب انتهاء الأعمال الإنشائية لأول فندق في العالم يحمل اسم وارنر براذرز، والذي ينضم إلى جوار المدينة الترفيهية»عالم وارنر براذرز أبوظبي ليستكملا معًا هذا المشهد الرائع. وسيكون هذا الفندق وجهة عائلية مفضلة مستوحاة من التاريخ الممتد لشركة وارنر براذرز«في مجال صناعة الأفلام والبرامج التلفزيونية الترفيهية. حيث ينتقل الضيوف لفندق»وارنر براذرز أبوظبي للحصول على تجربة تليق بنجوم هوليوود، وذلك بعد قضاء يوم رائع من التجارب الغامرة في المدينة الترفيهية»عالم وارنر براذرز أبوظبي.

ومن جهته، قال ماثيو مولين، مدير عام هيلتون جزيرة ياس: نحن متحمسون للعمل مع «ميرال» لتقديم هذا المعلم الفريد والأول على مستوى العالم إلى جزيرة ياس التي تعد وجهة متميزة ومتعددة الأغراض للضيافة والاستجمام، تقدم لكل زوارها تجارب سياحية مميزة وغامرة.