1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 255 مبايعة بقيمة 715.14 مليون درهم منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 222.92 مليون درهم و229 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 492.21 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 61 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة جميرا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 60 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 19 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة جميرا الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة البدع وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 130.08 مليون درهم منها 9 رهون لأراض بقيمة 17.49 مليون درهم و63 رهنا لفلل وشقق بقيمة 112.58 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 15 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 9 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 885.63 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم هرير الأولى بقيمة 875 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 3 ملايين درهم.