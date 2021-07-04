«الدار» تحصل على قرض «أخضر»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة الدار العقارية «الدار» عن إبرام اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك "إتش إس بي سي" تربط هوامش الفوائد المستحقة ضمن التسهيل الائتماني بمستويات إنجاز أهداف الاستدامة. وبذلك، أصبحت الدار أول شركة عقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبرم اتفاقية تمويل من هذا النوع. ويضم هذا القرض المبتكر، المرتبط بأهداف محددة للاستدامة وتمتد فترة استحقاقه على مدى خمس سنوات، آلية فعّالة مخصصة لتعديل هوامش الفائدة لصالح شركة الدار بما يتماشى مع مستويات إنجاز الأهداف المتعلقة بمعدلات استهلاك الطاقة والمياه وإعادة تدوير النفايات ورفاه العمّال. وتشكّل هذه الأهداف، التي تنسجم مع استراتيجية الاستدامة التي تعتمدها شركة الدار، اللبنة الأساسية والجوهرية ضمن جهود الشركة والقطاع العقاري ككل. وبموجب هذه الاتفاقية، أكدت الدار التزامها بتخصيص مبلغ ثابت للاستثمار في أحد المشاريع المؤهلة التي تُعنى بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، في حال لم تتمكّن من تحقيق الأهداف السنوية المتفق عليها. وتمت هيكلة هذه الصفقة تماشياً مع مبادئ الإقراض المرتبطة بالاستدامة التي حدّدها اتحاد أسواق القروض وجمعية سوق القروض في آسيا والمحيط الهادئ وجمعية القروض المشتركة والتجارة . وسيتم توظيف هذا القرض في دعم أهداف الشركة العامة، بما فيها تدشين المبادرات البيئية والمجتمعية وتلك المتعلّقة بالحوكمة عبر كافة وحداتها وإداراتها.

وقال جريج فيور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار العقارية: "تلتزم شركة الدار بتطوير استراتيجيتها للاستدامة من خلال تبني ودمج ممارسات مستدامة عبر كافة عملياتها، وذلك لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ونحن فخورون بهذه الصفقة لنكون بذلك أول شركة تحصل على تمويل مخصص لتحقيق أهداف محددة للاستدامة، مما يعكس تركيزنا الكبير على تفعيل الممارسات المستدامة في كافة عملياتنا، لا سيما فيما يتعّلق بتبنّي أفضل الحلول المالية". وأضاف فيور "يواصل شركاؤنا من أصحاب المصلحة في قطاع الخدمات المالية اعتماد تقييمات الاستدامة ضمن استراتيجيات محافظهم الاستثمارية. وتدرك شركة الدار جيداً أن هذا التحوّل الملموس في تخصيص رأس المال ما هو إلا دافع قوي وإيجابي يحثّ الشركات على تعزيز أهداف استراتيجيتهم للاستدامة من أجل الاستفادة من هذه التدفقات النقدية. وانطلاقاً من مكانتها الرائدة في السوق العقارية، فإن الدار قادرة على تحقيق أفضل الفرص المتاحة في هذا المجال".

بدوره، قال محمد المرزوقي، رئيس الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك "إتش إس بي سي" في دولة الإمارات: "يسهم القطاع العقاري بدور محوري في مساندة المساعي العالمية المبذولة في معالجة التغيّر المناخي، خاصةً وأن نحو 70% من الانبعاثات الكربونية في المدن الكبرى ناتجة عن المباني فيهاً. ويأتي هذا التسهيل الائتماني الأول من نوعه - والمتوافق مع مبادئ القروض المرتبطة بمعايير الاستدامة الصادرة عن 'اتحاد أسواق القروض' - على مستوى القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأكيداً على التزام شركة الدار بمعالجة القضايا والتحديات البيئية والمجتمعية والحوكمة في القطاع العقاري، بل ويُعد إنجازاً غير مسبوق في المنطقة".