«العربية أبوظبي» تطلق وجهة جديدة

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي وعاصمة جمهورية أذربيجان باكو بدءً من 15 يوليو 2021. وتشكل باكو بموقعها المميز همزة الوصل بين قارتي آسيا وأوروبا، وهي أكبر مدن أذربيجان وتُعد أيضاً العصب الاقتصادي للبلاد. وتستقطب هذه المدينة المسافرين بغرض الأعمال أو الترفيه بفضل التناغم بين البيوت التقليدية العريقة وناطحات السحاب الحديثة والمساجد التي تجسّد الروائع المعمارية. ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي وباكو عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.