مريم المهيري تفتتح المعهد الألماني الإماراتي في «آخن»

دبي (الاتحاد)

افتتحت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي «المعهد الألماني الإماراتي» في مدينة آخن في ختام زيارة استغرقت 4 أيام لجمهورية ألمانيا الاتحادية بهدف بحث ومناقشة مجالات التعاون المشتركة مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمحليين في البلاد.

وتأتي الزيارة - التي استمرت خلال الفترة ما بين 29 يونيو إلى 2 يوليو 2021 وشملت 3 مدن ألمانية، هي ميونيخ ودوسلدورف وآخن - في إطار تعزيز التعاون الإماراتي الألماني المشترك في العديد من الملفات الحيوية الهادفة إلى دعم الاقتصاد وتسريع عملية التنمية في مختلف القطاعات الحيوية.

وترأست معالي مريم المهيري وفد دولة الإمارات، ترافقها حفصة عبدالله محمد شريف العلماء، سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الزيارة. وضم الوفد الإماراتي كلا من منيرة هشام الكتب مديرة الترويج واستشارات الأعمال في مكتب أبوظبي للاستثمار، وسلفاتور لافالو مدير قطاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مكتب أبوظبي للاستثمار، وسعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وسعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ«مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» (استثمر في الشارقة)، وميثاء آل صالح اختصاصي اقتصادي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقالت معالي مريم المهيري: «تتمتع دولة الإمارات بعلاقات اقتصادية وثقافية قوية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ سنوات طويلة، حيث تعد ألمانيا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للإمارات في أوروبا، كما إن الإمارات واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لألمانيا في المنطقة. علاوة على ذلك، لعبت الشركات الألمانية دوراً فعالاً في تطوير القطاعات الصناعية الرئيسية في دولة الإمارات، وخاصة قطاع الطاقة. وفي الوقت نفسه، حققت الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات الاستراتيجية».

وأضافت معاليها: «إن العلاقات القوية بين البلدين تعد أساساً قوياً نتطلع إلى البناء عليه من أجل خلق فرص إضافية للشراكة لدفع التنمية المستدامة لكلا البلدين. لقد حددت دولة الإمارات أهدافاً طموحة للمستقبل، ونحن ملتزمون بالعمل عن كثب مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لتحقيق هذه الخطط وتقديم دعمنا وخبرتنا. تؤكد هذه الاجتماعات التي نعقدها في ثلاث مدن ألمانية كبرى على هذا الالتزام، ما يوفر منصة لاستكشاف الفرص التي يمكن أن تفيد اقتصاداتنا في المستقبل».

كانت المحطة الأولى في الزيارة في مدينة ميونيخ، عاصمة ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، حيث شارك الوفد الإماراتي في اجتماع ضم سعادة رونالد فايغرت نائب وزير الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة بولاية بافاريا. كما أقيمت ندوة صحفية تحدثت فيها معالي مريم المهيري مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الألمانية عن مستجدات العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد، كما شاركت عقب الندوة في اجتماع رؤساء وفد الأعمال الإماراتي مع معالي ميشائيلا كانيبر وزيرة التغذية والزراعة وشؤون الغابات بحكومة ولاية بافاريا، ومعالي ميلاني هومل وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية في حكومة ولاية بافاريا. واختتم اليوم الأول بلقاء جمع بين ممثلي شركة BayWa AG وممثلين عن الحكومة البافارية.

شهد اليوم الثاني من الزيارة لقاء الوفد الإماراتي مرة أخرى مع سعادة رونالد فايغرت في ميونيخ من خلال اجتماع أقيم بمقر وزارة الشئون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة بولاية بافاريا الألمانية، تلى ذلك اجتماع رفيع المستوى مع كبار الشخصيات في شركة SAP. كما زار الوفد الإماراتي شركة تيرا بلازما حيث التقى الدكتورة يوليا تسيمرمان المديرة التنفيذية للشركة، و ينس كيرش المدير التنفيذي لشركة تيرابلازما ميديكال. واختتمت الزيارة في ميونيخ باجتماع مع معالي إلزه أيغنر، رئيسة برلمان ولاية بافاريا.

كانت المحطة الثانية في مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين وستفاليا بغرب ألمانيا، حيث التقت معالي مريم المهيري بمعالي أرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الرين ويستفاليا، ومعالي أندرياس شوير وزير النقل الألماني، حيث أكد اللقاء على عمق العلاقات بين الإمارات وألمانيا وأبرز تطلعات البلدين نحو توثيق هذا التعاون من خلال تعزيز المزيد من مجالات التعاون في المستقبل.

كما التقى الوفد الإماراتي خلال زيارة دوسلدورف معالي أندريه كوبر رئيس برلمان ولاية شمال الراين - وستفاليا. وحضر الوفد جزءاً من إحدى جلسات البرلمان رحب خلالها الأعضاء بمعالي مريم المهيري والوفد الإماراتي. كما شمل البرنامج في هذا اليوم اجتماعا ثنائيا مع معالي هيندريك فوست، وزير النقل بحكومة ولاية شمال الراين وستفاليا، أعقبه غداء عمل دعت إليه شركة «تعزيز التجارة الخارجية والاستثمار بولاية شمال الراين وستفاليا» (NRW Global Business) وشارك فيه كبار الموظفين. كما التقى الوفد معالي أندرياس بينكفارت وزير الاقتصاد والابتكار والرقمنة والطاقة بحكومة ولاية شمال الراين وستفاليا. واختتمت الزيارة بمدينة دوسلدورف باجتماع رفيع المستوى مع ممثلين عن شركة «تعزيز التجارة الخارجية والاستثمار بولاية شمال الراين وستفاليا».