أطلقها محمد بن راشد.. وزراء: حزمة المبادرات محطة مفصلية في تطوير النموذج الاقتصادي

أبوظبي (الاتحاد)

تشكل حزمة المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال زيارته وزارة الاقتصاد، نموذجاً لتطوير الاقتصاد ليكون أكثر تنافسية ومرونة واستدامة، بحسب وزراء.

عبد الله بن طوق المري

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: إن إطلاق سموه حزم المبادرات هو محطة مفصلية في تطوير النموذج الاقتصادي للدولة ليكون أكثر تنافسية ومرونة واستدامة، وقائماً على نهج استباقي وسياسات مبتكرة، ويواكب اتجاهات الاقتصاد العالمي الجديد. وأوضح معاليه، أن المبادرات تمثل جزءاً رئيسياً من خطة اقتصاد الخمسين التي أعدتها وزارة الاقتصاد، والتي تتبنى هدفاً طموحاً، وهو مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، من خلال 4 محاور رئيسية، تشمل: تطوير الممكنات الاقتصادية، زيادة الفرص في المناخ الاقتصادي للدولة، توفير مقومات التوسع والنمو للأعمال، وتعزيز دور الاقتصاد الإماراتي على الساحة العالمية.

وأضاف معاليه أن المبادرات الخمس التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهي منصة الشركات العائلية، ومختبر الإمارات للنمو الاقتصادي، وأكاديمية تنمية مهارات ريادة الأعمال، ومنصة دعم نمو الشركات، وقمة Investopia للاستثمار، تتكامل مع عدد من المبادرات الأخرى التي تم الإعلان عنها سابقاً، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية لجذب واستقطاب المواهب، ومنصة «ازدهر في الإمارات»، لتدعم جهود الدولة في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل بمضاعفة الاقتصاد وتطوير النموذج الاقتصادي للدولة.

أحمد بالهول الفلاسي

من جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: إن إطلاق المبادرات الخمس يمهد لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي في دولة الإمارات، ويوجه الجهود والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتخدم النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المرونة والاستباقية والفكر الريادي، مؤكداً سموه أن ريادة الأعمال تمثل ركيزة مهمة ضمن هذا النموذج، وهو ما سيتم العمل عليه من خلال أكاديمية بناء مهارات ريادة الأعمال ومنصة دعم نمو الشركات، لتكون دولة الإمارات وجهة رائدة عالمياً للأفكار والمشاريع الريادية وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح شركات كبيرة وتقدم قصص نجاح تحتذى عالمياً.

ثاني بن أحمد الزيودي

وبدوره، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أنه سيتم العمل بجهود مكثفة وتكامل في الأدوار بين وزارة الاقتصاد وشركائها خلال المرحلة المقبلة، لتطبيق المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتعزيز أثرها على بيئة الأعمال والاستثمار ونتائجها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، مؤكداً معاليه أن هذه المبادرات، مثل مبادرة قمة Investopia والاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب، من شأنها تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر ومركزاً عالمياً لصناعة السياسات وتوليد الأفكار وتعزيز الفرص، وبناء الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومقصدا مفضلا للمواهب العالمية.

منصة الشركات العائلية، وتهدف منصة الشركات العائلية إلى تعزيز دور الشركات العائلية في النمو الاقتصادي وضمان استمراريتها وتوسعها من جيل إلى آخر عبر تحفيزها على تبني التوجهات الاقتصادية المستقبلية وتوسيع استثماراتها في قطاعات الاقتصاد الجديد، لتكون رافداً رئيسياً للنمو الاقتصادي على مدى الخمسين عاماً المقبلة، نظراً إلى مساهمتها الكبيرة في اقتصاد الدولة اليوم، حيث تمثل الشركات العائلية 90% من إجمالي الشركات الخاصة في الدولة، وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، عبر استثماراتها التي تتركز على قطاعات مهمة، مثل العقارات والسياحة والصناعة والتكنولوجيا واللوجستيات.

وتعمل المنصة على خلق شراكة ثلاثية بين وزارة الاقتصاد وقطاع الشركات العائلية، سواء الكبيرة منها أو الصغيرة والمتوسطة، وبين قطاع الشركات الناشئة؛ بهدف زيادة استفادة الشركات العائلية من الأفكار الريادية والمبدعة وتوظيفها للتقنيات الحديثة والاستثمار في المجالات الرقمية ومساهمتها في أنشطة البحث والتطوير لابتكار خدمات ومنتجات جديدة تسهم في نمو أعمالها وتعزيز علامتها التجارية ودخولها أسواقاً جديدة وتبنيها نماذج وهياكل مرنة في العمل.

وفي الوقت نفسه، تدعم المنصة قطاع الشركات الناشئة في الوصول إلى الفرص وتسريع النمو وتعزيز قدرتها على إنشاء وتطوير المشاريع الكبيرة. وتأتي المنصة في إطار برنامج متكامل تقوده وزارة الاقتصاد لتطوير قطاع الشركات العائلية وزيادة نموه وتعزيز استدامته.

مختبر الإمارات للنمو الاقتصادي تمثل مبادرة مختبر الإمارات للنمو الاقتصادي معهداً للأبحاث المتعلقة بتطوير السياسات الاقتصادية انطلاقاً من منظور جديد يقوم على الاستباقية واستشراف المستقبل والاستفادة من أفضل الخبرات والعقول العالمية في مجال صنع السياسات، ويقوم المختبر الذي تستضيفه وزارة الاقتصاد على شراكة مع أربع جامعات وطنية رائدة هي: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع عددٍ من أرقى الجامعات العالمية، ويشارك فيه أفضل الخبراء والأكاديميين في مختلف التخصصات ذات الصلة.

وسيركز المختبر على السياسات المدعومة بالبيانات والنمذجة الاقتصادية في عددٍ من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، من أبرزها الاستثمار، والمنافسة، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثورة الصناعية الرابعة.

أكاديمية بناء مهارات ريادة الأعمال إلى ذلك، تهدف مبادرة أكاديمية بناء مهارات ريادة الأعمال إلى تكوين العقلية الريادية منذ مراحل تعليمية مبكرة وتخريج جيل من الشباب المتشبع بالفكر الريادي وتوفير البيئة الداعمة لهم للالتحاق بريادة الأعمال، وكذلك تمكين رواد الأعمال المواطنين والمقيمين بمهارات وأساليب ريادة الأعمال الحديثة وإعدادهم ليكونوا قادة متمرسين للشركات العالية النمو.

وتضم الأكاديمية 4 برامج رئيسية هي: برنامج تعليمي لطلبة المدارس، برنامج لتأهيل مهارات الخريجين، برنامج التدريب المهني في ريادة الأعمال، برنامج لتكريم رواد الأعمال المتميزين وتحفيز نمو أعمالهم. ويتم تنفيذ برامج الأكاديمية بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وعدد من الجهات الشريكة المعنية، أبرزها وزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).

منصة دعم نمو الشركات، تم تصميم منصة دعم نمو الشركات لتقدم مبادرات وخدمات ومنتجات للشركات الصغيرة والمتوسطة القابلة للنمو لتمكنها من التوسع والوصول إلى فئة الشركات الكبيرة والمليارية وتعزز قدرتها على تحقيق نجاحات تجارية عابرة للحدود.

قمة Investopia للاستثمار وتم تصميم قمة Investopia للاستثمار لتكون مظلة تجمع أصحاب الرؤى والقادة والمستثمرين الأكثر طموحاً في العالم لإطلاق الأفكار وصناعة الفرص والاستثمار في المستقبل.

استقطاب المواهب، تهدف الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب إلى تحقيق 3 أهداف استراتيجية هي: ترسيخ مكانة دولة الإمارات كإحدى أفضل 10 دول في مجال تنافسية المواهب العالمية، ضمان توافر المواهب في القطاعات الاستراتيجية للدولة لتمكين اقتصاد المعرفة، ترسيخ صورة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للمواهب والكفاءات والعقول المبدعة من مختلف بلدان العالم وتوفير البيئة الجاذبة لاستبقائهم.

منصة «ازدهر»

منصة «ازدهر في الإمارات»، تمثل منصة «ازدهر في الإمارات» مظلة لتوحيد جهود الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفر معلومات شاملة للمستثمرين المحتملين حول قوانين البيئة الاستثمارية داخل الدولة وفي المناطق الحرة ومميزاتها وحوافزها، وتستعرض أحدث المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة، وتقدم بيانات متخصصة.