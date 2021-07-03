«ديار» تطلق ناطحة سحاب بمليار درهم

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ديار للتطوير إطلاق مشروع «ريغاليا»، ناطحة سحاب بقيمة تبلغ مليار درهم في منطقة الخليج التجاري.

سيكون مشروع «ريغاليا» أطول برج تشيده «ديار» على الإطلاق. وستحتوي الشقق في البرج السكني المتميز المكون من 70 طابقاً على تقنيات المنزل الذكي.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: «نتوقع أن يشهد المشروع إقبالاً كبيراً من المستثمرين».

من جانبه، قال ناصر عامر، نائب رئيس المبيعات في شركة ديار للتطوير: «نحن متحمسون جداً للإعلان عن مشروع (ريغاليا) والمتوقع إنجازه في ديسمبر 2024.. ويمكن للمستثمرين التسجيل واستكمال إجراءات الشراء عبر تسديد دفعة مقدمة مبدئية بنسبة 10% فقط، ثم تسديد بقية الأقساط وفق خطة دفع تمتد لسبع سنوات.