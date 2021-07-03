«تعاونية الاتحاد» تفتتح فرعاً في البرشاء

دبي (وام)

افتتحت «تعاونية الاتحاد» فرعها الـ21 في منطقة البرشاء الثالثة بتكلفة 45 مليون درهم. وافتتح الفرع كل من رئيس مجلس إدارة «تعاونية الاتحاد» ماجد حمد رحمة الشامسي، والرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد» خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، وذلك بحضور مديري القطاعات والإدارات والأقسام والموظفين.

وقال الشامسي، إن «تعاونية الاتحاد» تحرص باستمرار على تقديم خدمة مميزة للمستهلكين، وإيجاد بيئة اجتماعية واقتصادية شاملة مستدامة. من جهته، أكد الفلاسي أهمية التوسع في مشاريع «تعاونية الاتحاد» لإسعاد المستهلكين، من خلال اختيار تصاميم عصرية لفروعها ومراكزها الجديدة لتوفر للمتسوقين والمستهلكين تجربة تسوق ممتعة. وأوضحت المهندسة مدية المري مدير قطاع الاستثمار في «تعاونية الاتحاد» أن افتتاح فرع جديد لـ«التعاونية» في شارع حصة بمنطقة البرشاء الثالثة، جاء بعد أن تم الحصول على شهادة الإنجاز الخاصة بالمبنى بشهر أبريل الماضي، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع الإنشائية بلغت 45 مليون درهم، وهو مكون من سرداب وطابق أرضي وميزانين، ويضم «هايبر ماركت» لـ«تعاونية الاتحاد» في الطابق الأول و10 محال تجارية في الطابق الأرضي، إضافة إلى 120 موقفاً موزعة على طابق السرداب والأرضي، لافتة إلى أن مساحة صالة العرض الإجمالية تبلغ 35.356 قدم مربعة، بينما تبلغ مساحة الأرض الإجمالية 50.000 قدم مربعة.