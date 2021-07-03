«جي إف إتش» تغلق بنجاح ثاني محفظة للتكنولوجيا خلال عام

المنامة (الاتحاد)

أعلنت، أمس، مجموعة جي إف إتش المالية إقفال عرضها للفرص التكنولوجية العالمية 2، الذي يشتمل على استثمارات في محفظة من الشركات عالية النمو، التي هي في مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي، المتخصصة في تكنولوجيات الجيل القادم.

وتوفر المحفظة تعرضاً للمجالات التكنولوجية المتنوعة التي تأتي في صدارة الثورة الرقمية العالمية، بما يوفر لها حصص أقلية في شركات مثل «أوتوميشن إنيوير»، «تانيام»، «ستوك إكس»، «رابيد»، «سكوبلي»، «كراكن»، «ليرا هلث» و«كلافيو» وغيرها من الشركات الأخرى. لقد استثمرت جي إف إتش في المحفظة بجانب شركائها الاستراتيجيين الذين من بينهم مديرو أصول من المعروفين والجدد الذين يركزون على المجالات التكنولوجية.

وقال حماد يونس، رئيس الاستثمار في جي إف إتش: «تمثل هذه المعاملة رابع عرض استثماري رئيسي في مجال التكنولوجيا، والثاني في الولايات المتحدة خلال أقل من عام، وهو من المجالات التي نواصل التركيز عليها والتوسع في محفظتنا بشكل استراتيجي».