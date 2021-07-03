تباطؤ الاقتصاد الريفي الهندي

مومباي (د ب أ)

أظهرت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء أن ناتج الاقتصاد الريفي بالهند -الذي يشكل نحو 45% من إجمالي الناتج المحلي - سجل تراجعا أكثر في مايو الماضي.

أصبح هذا التراجع الذي اقتصر على القطاع غير الزراعي في أبريل الماضي، أوسع نطاقا في الشهر التالي حيث أثرت عمليات الإغلاق بشكل كبير على الصادرات الزراعية ومبيعات الجرارات. وتعد تكاليف المدخلات المرتفعة عامل خطر آخر على القطاع الزراعي.

وتراجع مؤشر الإنتاج الريفي بنسبة 5.4 % إلى 211.7 نقطة في مايو الماضي من 223.3 نقطة في أبريل السابق عليه. وكان هذا الانخفاض أكبر مما تم تسجيله في شهر أبريل حيث بلغت نسبته 4.9 % من أكبر مستوى في مارس السابق عليه والبالغ 234.6.

وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو الإنتاج الريفي بشدة ليصل إلى 7% في مايو من 38.2 % في أبريل. ويعكس التباطؤ الحاد التراجع المتتابع وقاعدة أعلى في عام سابق عليه، عندما انتعش الاقتصاد بناء على دعم مالي وتخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

ويشير غياب حزمة التحفيز المالي للاقتصاد الريفي العام الجاري إلى انتعاش بوتيرة أبطأ في الفترة المقبلة، رغم تخفيف قيود الإغلاق.