«أودي» تسعى إلى مضاعفة أرباحها

واشنطن (د ب أ

ذكر تقرير إخباري أمس السبت أن شركة «أودي» للسيارات الفارهة، التابعة لمجموعة «فولكس فاجن» الألمانية، وضعت لنفسها هدفا طموحا فيما يتعلق بتحقيق أرباح، في الوقت الذي تعزز فيه الشركة من جهودها لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية.

ونقلت مجلة «ديشر شبيجل» الألمانية عن مصادرة مطلعة، أن الرئيس التنفيذي لـ«أودي» ماركوس دويزمان، يسعى إلى أن يجعل من شركته أكبر مساهم في أرباح مجموعة «فولكس فاجن»، حيث وضع هدف تحقيق عائد على المبيعات بواقع 11 في المئة في عام.2025 وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن المجلة، تتوقع «أودي» بيع أكثر من مليوني سيارة خلال العام الجاري، وربما تسعى إلى تحقيق هدف بيع ثلاثة ملايين في عام.2030 وأعرب دويزمان عن توقعاته بأن السيارات الكهربائية ستحقق خلال عامين أو ثلاثة نفس مستوى أرباح سيارات محركات الاحتراق الداخلي.